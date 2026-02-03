Conheça a história do avião da era JK que se tornou atração turística em Araçariguama

Eleição de Juscelino Kubitschek, há 70 anos, marcou um período de modernização que impulsionou a aviação brasileira

Foto: Google Imagens

Há 70 anos, Juscelino Kubitschek tomava posse como presidente da República após vencer as eleições de 3 de outubro de 1955. O início de seu governo marcou uma das fases mais emblemáticas da história do Brasil, caracterizada pelo lema “50 anos em 5” e por um forte investimento em infraestrutura, indústria e transporte.



Juscelino Kubitschek. Foto: Agência Senado

Um avião que representa uma era



Fabricada no final da década de 1950, a aeronave instalada na Praça Santos Dumont pertence ao período em que o Brasil ampliava sua malha aérea e modernizava seus meios de transporte. Modelos como esse foram utilizados por companhias aéreas e também em voos ligados à Presidência da República durante o governo Juscelino Kubitschek, reforçando sua associação simbólica com a época.



Embora não haja registro de que o avião específico tenha sido utilizado diretamente por JK, ele representa fielmente o momento histórico em que a aviação se consolidou como ferramenta estratégica de desenvolvimento nacional.



Da história nacional ao patrimônio local



Décadas depois de ser desativada, a aeronave foi adquirida pelo município de Araçariguama e transformada em um espaço cultural. Em 2006, o avião passou por adaptação e restauração, dando origem ao Cine Avião JK, que hoje funciona como cinema e equipamento cultural aberto à população.



Instalado em uma praça que homenageia Santos Dumont, o espaço conecta três momentos da história brasileira: o pioneirismo da aviação, o desenvolvimento da era JK e a valorização do patrimônio cultural local.



Memória preservada



Ao transformar um avião histórico em atração turística, Araçariguama preserva não apenas uma aeronave, mas também a memória de um período em que o Brasil apostava no progresso, na tecnologia e na integração nacional.



Setenta anos após a posse de Juscelino Kubitschek, o avião que hoje chama a atenção de moradores e visitantes segue como um símbolo concreto de uma era que marcou o país, agora com novos significados, voltados à cultura, ao lazer e à preservação da história.

Foi nesse contexto de modernização e expansão que a aviação brasileira ganhou protagonismo, tanto no transporte civil quanto no deslocamento de autoridades.Aeronaves modernas para a época passaram a integrar frotas comerciais e oficiais, simbolizando o avanço tecnológico e a integração do território nacional. Esse cenário se conecta ao avião que hoje abriga o Cine Avião, em Araçariguama.