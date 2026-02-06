Corpo é encontrado às margens da Rodovia Castello Branco, em Itapevi

Vítima teria se envolvido em briga corporal; perícia esteve no local e acostamento foi liberado no fim da manhã

Foto: Artesp

Um corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (6) no acostamento do km 32 da Rodovia Castello Branco, no trecho que passa pelo município de Itapevi.

Segundo informações da Artesp, em conjunto com a Perícia, a vítima teria se envolvido em uma briga corporal com outra pessoa, vindo a óbito em decorrência dos ferimentos.A equipe da Perícia Técnica compareceu ao local às 10h03 para a realização dos trabalhos necessários. Em seguida, às 10h45, a funerária foi acionada para a remoção do corpo. O acostamento da rodovia foi liberado às 10h53, sem registro de interdição total da via.O caso será investigado pelas autoridades policiais, que irão apurar as circunstâncias e responsabilidades relacionadas à ocorrência.solicitou mais informações à, concessionária responsável pelo trecho, e aguarda retorno para atualização da ocorrência.