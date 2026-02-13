SP: Carnaval terá sol e calor, mas frente fria muda o tempo na próxima semana

Temperaturas podem chegar a 35°C no interior; instabilidades ganham força a partir de segunda-feira, com risco de ventos fortes e granizo

Foto: Governo de SP

O feriado de Carnaval no Estado de São Paulo será marcado por sol, calor e pancadas típicas de verão. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil estadual nesta quinta-feira (12), as temperaturas começam a subir já nesta sexta-feira (13), mantendo o padrão de tempo abafado até o início da próxima semana, quando a aproximação de uma frente fria deve alterar o cenário.

Para o sábado (14), a previsão é de sol entre poucas nuvens e calor predominante. Na capital paulista, os termômetros podem alcançar 33°C. No interior, o calor será ainda mais intenso, com máxima de 35°C prevista para Presidente Prudente.A combinação entre altas temperaturas e umidade favorece pancadas de chuva isoladas no fim da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento em praticamente todo o estado. Apenas as regiões de Itapeva e Registro não devem registrar volumes significativos.No domingo (15), a atuação de um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens carregadas na maior parte do território paulista. Ainda assim, há possibilidade de pancadas isoladas na Região Metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, com risco de chuva forte em pontos específicos.A mudança no tempo começa na segunda-feira (16). Apesar do calor e da sensação de abafamento durante o dia, a chegada de uma frente fria pelo oceano aumenta a instabilidade. A previsão indica pancadas de chuva com raios, rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h e possibilidade de granizo pontual.O alerta é maior nas regiões que fazem divisa com o Paraná e no leste do estado. Na terça-feira (17), as instabilidades se intensificam, com expectativa de chuva moderada a forte no oeste paulista, sul do estado e faixa litorânea.