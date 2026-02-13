Criminosos armados com fuzis atacam PMs durante fuga na Raposo Tavares

Troca de tiros levou à interdição parcial da rodovia no interior de SP; um homem foi baleado e três acabaram presos

Foto: Reprodução





Uma perseguição com troca de tiros entre policiais militares e bandidos armados interditou parcialmente a Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 123, em Araçoiaba da Serra (SP), na manhã desta sexta-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu denúncia de que homens armados com fuzis circulavam em dois veículos. Os criminosos teriam desembarcado de um Audi e entrado em um Ônix branco, utilizando armas longas e coletes balísticos.Ao perceberem a aproximação das viaturas, os criminosos passaram a atirar contra os policiais e fugiram pela Estrada do Ipatinga, que dá acesso à rodovia, no sentido interior. Houve novos disparos já na Raposo Tavares.Cerca de dois quilômetros depois, os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram a pé.Dentro de um dos carros, a PM apreendeu um fuzil, pistolas, carregadores, munições e coletes balísticos. A hipótese investigada é que o grupo se preparava para praticar um crime grave na região, devido ao tipo de armamento utilizado.Uma pessoa foi baleada durante a ocorrência e encaminhada em estado grave ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). Até a última atualização desta reportagem, três homens haviam sido presos.A pista precisou ser parcialmente interditada por segurança, e há registro de lentidão no trecho. A ocorrência segue em andamento.