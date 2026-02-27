Sentado no vaso, suspeito é surpreendido em operação contra ladrões de residências

Ao todo, foram cumpridos nove mandados judiciais, sendodois de prisão e sete de busca e apreensão, em Taboão da Serra

A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (27), uma operação contra uma quadrilha especializada em furtos a residências em Taboão da Serra. Durante a ação, dois homens foram presos e um terceiro foi conduzido para averiguação.

Em um dos endereços alvo, os agentes surpreenderam um dos suspeitos sentado no vaso sanitário e utilizando o celular no momento da abordagem. Um vídeo registrado pela equipe mostra quando um policial recolhe o aparelho das mãos do homem e pede para que ele se dirija à sala do imóvel.No trajeto, o suspeito informou que a avó estava dormindo em um dos quartos da residência, sendo posteriormente comunicada pelos policiais sobre o motivo da presença da equipe no local.Ao todo, foram cumpridos nove mandados judiciais, sendodois de prisão e sete de busca e apreensão, em Taboão da Serra e também na zona sul da capital paulista.A operação foi realizada por policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e da Seccional de Taboão da Serra.Durante as buscas, a polícia apreendeu dois veículos supostamente utilizados nas ações criminosas, além de um notebook, diversos celulares, uma máquina de cartão e porções de drogas.Segundo as investigações, ao menos cinco pessoas integrariam o grupo. A quadrilha monitorava a rotina dos moradores para agir quando as residências estivessem vazias. Em um dos casos investigados, os criminosos teriam subtraído mais de R$ 200 mil em eletroeletrônicos, joias e perfumes importados.Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades dos imóveis ajudaram na identificação dos suspeitos. As investigações prosseguem para localizar outros possíveis integrantes da organização criminosa.Um balanço completo da operação deve ser divulgado ainda nesta sexta-feira.