Evite o mar após chuvas fortes: Cetesb alerta para risco no litoral paulista

Órgão recomenda não entrar na água por 24 horas após temporais; 61 praias estão impróprias para banho

Foto: Governo de SP





A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) orienta os banhistas a não entrarem no mar nas 24 horas seguintes a chuvas fortes no litoral paulista. Segundo o órgão, o volume de água das tempestades pode arrastar poluentes para rios e praias, causando alteração temporária na qualidade da água.

O boletim de balneabilidade divulgado nesta quinta-feira (26) aponta que 61 praias estão classificadas como impróprias para banho, de um total de 175 pontos monitorados ao longo de 256 quilômetros da costa. Outras 114 seguem liberadas.No Litoral Norte, 92% das praias apresentam boas condições, mesmo após as chuvas que atingiram áreas de Ubatuba e São Sebastião durante a semana. Já na Baixada Santista, 53 pontos estão sinalizados com bandeira vermelha.A Cetesb reforça que o contato com água considerada imprópria pode estar associado a infecções gastrointestinais, de pele e de vias respiratórias, e recomenda que os frequentadores respeitem a sinalização nas praias.