Cotia abre campeonato estadual de karatê com recorde de público

2ª Copa Cotiana marcou a primeira etapa do Circuito ACAK 2026, competição que reúne academias de diversas cidades em disputas ao longo do ano

Foto: Divulgação





O município de Cotia foi palco de um dos maiores eventos de karatê do estado no último fim de semana. O Ginásio Municipal de Esportes recebeu, no domingo (22), a 2ª Copa Cotiana de Karatê, que marcou a abertura oficial da 1ª etapa do Circuito ACAK 2026 e registrou recorde de público.



Foto: Divulgação

Além do caráter competitivo, a Copa também se destacou pelo ambiente de disciplina e respeito, características marcantes das artes marciais. A presença de delegações de diversos municípios ainda contribuiu para movimentar a economia local ao longo do fim de semana.



A 2ª Copa Cotiana de Karatê foi organizada pela Associação Kiritsu Dojo Karate-Do Shorin-Ryu, em parceria com a Associação Cooperativa das Academias de Karatê (ACAK). O evento contou com o apoio da Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, da Secretaria de Licitações e Logísticas e da Prefeitura de Cotia.



Com o sucesso da etapa inaugural, o Circuito ACAK 2026 começa consolidado como uma das principais competições do calendário estadual da modalidade.

Com arquibancadas lotadas, o evento reuniu aproximadamente 2 mil pessoas, entre atletas, familiares, técnicos e entusiastas da modalidade. No tatame, 452 competidores representaram 51 academias de 30 cidades diferentes, evidenciando a força e a expansão do karatê paulista.As disputas contemplaram categorias que foram do infantil ao master, nas modalidades Kata (apresentação de formas) e Shiai Kumite (luta), seguindo rigorosos critérios de arbitragem. O alto nível técnico apresentado pelos atletas chamou a atenção do público e reforçou o papel de Cotia como polo estratégico para a prática e o desenvolvimento do karatê no estado.