Prefeitura de Cotia se reúne com famílias de pessoas com autismo para discutir políticas públicas

Encontro abordou ampliação de atendimentos, criação do Centro da Neurodiversidade e integração entre secretarias municipais

Foto: Divulgação





A Prefeitura de Cotia realizou, na manhã desta segunda-feira (23), uma reunião com mães e representantes de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O encontro foi conduzido pelo prefeito Welington Formiga e contou com a participação de secretários municipais, representantes da sociedade civil, entidades e familiares.

Durante a reunião, foram apresentados estudos e ações em andamento voltados à ampliação do atendimento às pessoas neurodivergentes no município. Entre as iniciativas mencionadas estão visitas técnicas a instituições especializadas da região para avaliação de modelos de atendimento que possam ser implementados na cidade.Um dos projetos destacados foi o futuro Centro da Neurodiversidade, equipamento público voltado ao atendimento especializado. A previsão é de que as obras tenham início em 2026. Segundo a administração municipal, a proposta integra o conceito de “Cidade Inclusiva”, que busca ampliar o acesso a serviços nas áreas de saúde, assistência social, cultura e inclusão profissional.O encontro também foi destinado à escuta das demandas apresentadas por mães e representantes de projetos sociais. Entre os temas discutidos estiveram o acesso a terapias, ampliação de atendimentos especializados, suporte às famílias e políticas de inclusão no mercado de trabalho para jovens e adultos com TEA.Representantes da Secretaria de Saúde prestaram esclarecimentos sobre fluxos de atendimento, programas disponíveis e acesso a medicamentos pelo sistema público, incluindo tratamentos de alto custo. Já a administração municipal orientou entidades sobre procedimentos necessários para formalização institucional, etapa considerada essencial para firmar parcerias e convênios com o poder público.Secretarias municipais apresentaram ainda ações nas áreas de cultura, capacitação profissional e inclusão social, além de articulações com o Governo do Estado para programas de geração de emprego e qualificação voltados às pessoas com deficiência e seus familiares.Ao final da reunião, foram definidos encaminhamentos como a criação de reuniões periódicas com comissão representativa das famílias, integração entre secretarias para acompanhamento das demandas, desenvolvimento das ações dentro da capacidade orçamentária do município e continuidade do projeto do Centro da Neurodiversidade.De acordo com a Prefeitura, o encontro estabeleceu um canal permanente de diálogo entre o poder público e as famílias, com foco na participação social na formulação de políticas públicas municipais.