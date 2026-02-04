Semana do Cinema 2026 oferece ingressos a R$ 10 em Cotia

Além dos descontos nos ingressos, o público também poderá aproveitar combos de pipoca e refrigerante a partir de R$ 39

Foto: Reprodução





Os amantes da sétima arte terão uma oportunidade especial para aproveitar as salas de cinema pagando menos em Cotia. Entre os dias 5 e 11 de fevereiro, acontece a Semana do Cinema 2026, com ingressos a partir de R$ 10 no Shopping Granja Vianna.



A iniciativa integra uma campanha nacional idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com o objetivo de incentivar o público a retornar às salas de cinema.



Durante o período promocional, os ingressos para sessões 2D, 3D e XD, nas matinês (até 16h59), custam R$ 10. Já as sessões nas Poltronas D-BOX e Salas Prime têm valores promocionais de R$ 20. Nos demais horários, os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 12.



Além dos descontos nos ingressos, o público também poderá aproveitar combos de pipoca e refrigerante a partir de R$ 39.



Entre os filmes em cartaz que fazem parte da programação estão “O Morro dos Ventos Uivantes”, inspirado no clássico romance de Emily Brontë, a animação “Um Cabra Bom de Bola”, produzida por Stephen Curry, e “Pânico 7”, que marca o retorno do icônico vilão Ghostface.



A programação completa e os horários das sessões podem ser consultados diretamente na bilheteria ou nos canais oficiais do cinema.