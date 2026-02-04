Homem é preso em flagrante durante tentativa de furto em comércio no Centro de Cotia

Homem foi encontrado escondido na laje do imóvel após acionamento do sistema de alarme; nenhum objeto foi levado

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (4) durante uma tentativa de furto a um estabelecimento comercial localizado na Avenida Professor Joaquim Barreto, no Centro de Cotia. A ocorrência foi atendida por policiais militares após acionamento via COPOM.

Segundo o registro policial, a equipe foi informada de que um indivíduo vestindo roupas escuras estaria no interior do comércio. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que não havia sinais de arrombamento na entrada principal, mas identificaram uma janela sem vidro nos fundos do imóvel, por onde o suspeito teria acessado o estabelecimento.Com a entrada franqueada pelo responsável pela loja, os policiais realizaram buscas e encontraram o homem escondido na laje de um banheiro, em uma área ainda em construção. Após ordem policial, ele desceu do local e recebeu voz de prisão.O responsável pelo comércio informou que foi alertado pela empresa de monitoramento sobre a movimentação suspeita no interior da loja e acionou a Polícia Militar. Após verificação, foi constatado que nenhum objeto foi subtraído e que não houve danos ao estabelecimento, já que a janela utilizada pelo suspeito já se encontrava sem vidro devido à obra inacabada.O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cotia, onde a autoridade policial entendeu estarem presentes os requisitos legais para a prisão em flagrante por tentativa de furto qualificado, em razão do acesso ao local por escalada. O caso será apurado por meio de inquérito policial.As imagens do sistema de segurança ficaram sob responsabilidade da empresa de monitoramento e poderão auxiliar nas investigações.