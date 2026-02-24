Sarau celebra amor e ancestralidade afro na Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia

12ª edição do Sarau Para Elos reúne poesia, música, capoeira e lançamento de livro neste sábado (28), em evento gratuito e acessível

A 12ª edição do Sarau Para Elos promete uma noite de celebração ao amor e ao legado afro-ancestral neste sábado (28), às 17h, na Biblioteca Municipal Batista Cepelos. A programação reúne literatura, música, cultura popular e manifestações artísticas de forte identidade social.



A noite também contará com apresentações do Coletivo Poetas do Tietê, que desde 2008 leva poesia a escolas, comunidades e espaços culturais; do Grupo de Capoeira Forças Unidas, com performance de maculelê realizada por crianças sob coordenação do graduado Paulinho; e do rapper Mano Kimba, que sobe ao palco para um pocket show ao lado de Damyen MC e Dihhappy.



O tradicional Coral Nossa Voz abre o evento, que ainda terá discotecagem e microfone aberto ao público. A organização convida os participantes a levarem bebida e um prato para compartilhar ao final da programação.



O evento é acessível, com tradução e interpretação em Libras, e integra o projeto Biblioteca Cultura Viva, contemplado pelo edital ProAC 2024, do Governo do Estado de São Paulo.





Entre os destaques está o lançamento da Antologia do Sarau LibertArte, coletivo formado por cinco mulheres negras imigrantes da África do Sul, Angola e Venezuela. O grupo apresenta poemas autorais, além de canções e danças tradicionais africanas e sul-americanas, abordando temas como raízes, liberdade e vivências no Brasil.