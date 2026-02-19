Idoso tem celular arrancado das mãos no Centro de Cotia; dupla é detida pela GCM

Dupla, de 20 e 15 anos, foi localizada no Jardim Monte Santo após denúncia de populares; adolescente foi ouvido e liberado logo em seguida

Crime aconteceu próximo ao Poupatempo. Foto: Google Street Views

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 15 anos apreendido na tarde desta quarta-feira (18), após o furto de um celular na região central de Cotia.

De acordo com a ocorrência, a vítima, um aposentado de 68 anos, caminhava em direção ao Poupatempo quando foi surpreendida por dois indivíduos que passaram correndo e arrancaram o aparelho de suas mãos.A Guarda Civil Municipal foi acionada por populares e localizou a dupla no Jardim Monte Santo. Durante a abordagem, o celular foi encontrado com o homem de 20 anos, que foi reconhecido pela vítima.Ele foi autuado por furto qualificado e por corromper menor de idade. O adolescente foi ouvido e liberado ao responsável, mediante compromisso de apresentação à Vara da Infância e Juventude. O celular foi devolvido ao dono.