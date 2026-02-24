Itapevi realiza processo seletivo com 300 vagas para auxiliar logístico

Seleção acontece nesta quarta-feira (25), em parceria com o Mercado Livre, com salário de R$ 2.025 e benefícios

Foto: Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi promove, nesta quarta-feira (25), um processo seletivo para o preenchimento de 300 vagas de auxiliar logístico. A ação será realizada a partir das 8h30, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, em parceria com o Mercado Livre.

As oportunidades são destinadas a candidatos com 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. Não há exigência de experiência anterior nem restrição de gênero. O salário oferecido é de R$ 2.025,00, além de benefícios como vale-alimentação, refeição no local, convênio médico e odontológico.Os interessados devem comparecer ao local a partir das 8h, munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital, certificado de reservista (para homens) e currículo impresso. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está localizada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 752, Vila Nova Itapevi.Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (11) 4143-8888 ou pelo e-mail sec.desenvolvimentoeconomico@itapevi.sp.gov.br.