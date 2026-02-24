Cotia e cidades da região entram em alerta para chuva forte até sexta-feira

Defesa Civil do Estado prevê acumulados elevados na Grande São Paulo entre terça (24) e sexta (27), com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos
|Foto: Arquivos / Cotia e Cia
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a passagem de uma frente fria que deve provocar chuva contínua e, em alguns momentos, forte na faixa leste do Estado, incluindo Cotia e toda a Região Metropolitana de São Paulo.
De acordo com os modelos meteorológicos, a Grande São Paulo está na classificação de risco alto para acumulados significativos de chuva. O cenário mais crítico é esperado até quinta-feira (26), período em que o Gabinete de Crise permanecerá mobilizado para monitoramento das ocorrências.
Outras regiões do estado também estão em atenção, com áreas do litoral e do Vale do Ribeira classificadas em risco muito alto.
Orientações à população
A Defesa Civil orienta moradores, especialmente de áreas de encosta ou locais já encharcados, a ficarem atentos a sinais como:
- Rachaduras no solo ou nas paredes
- Inclinação de postes e árvores
- Surgimento de água barrenta
Em caso de emergência, a recomendação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
O monitoramento segue contínuo durante todo o período do alerta.