Cotia e cidades da região entram em alerta para chuva forte até sexta-feira

Defesa Civil do Estado prevê acumulados elevados na Grande São Paulo entre terça (24) e sexta (27), com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a passagem de uma frente fria que deve provocar chuva contínua e, em alguns momentos, forte na faixa leste do Estado, incluindo Cotia e toda a Região Metropolitana de São Paulo.



Orientações à população



A Defesa Civil orienta moradores, especialmente de áreas de encosta ou locais já encharcados, a ficarem atentos a sinais como:

Rachaduras no solo ou nas paredes

Inclinação de postes e árvores

Surgimento de água barrenta

Em caso de emergência, a recomendação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).



De acordo com os modelos meteorológicos, a Grande São Paulo está na classificação de risco alto para acumulados significativos de chuva. O cenário mais crítico é esperado até quinta-feira (26), período em que o Gabinete de Crise permanecerá mobilizado para monitoramento das ocorrências.Outras regiões do estado também estão em atenção, com áreas do litoral e do Vale do Ribeira classificadas em risco muito alto.