Pós-Carnaval: Cotia terá sequência de feriados e ponto facultativo em abril; confira

Calendário prevê dois períodos prolongados de folga, especialmente para o funcionalismo público

Imagem: Reprodução

Com o fim do Carnaval, os moradores de Cotia já podem se organizar para os próximos dias de folga previstos no calendário oficial de abril.





📅 Confira as próximas datas em Cotia

A primeira data será 2 de abril (quinta-feira), quando é celebrado o Dia da Emancipação Político-Administrativa de Cotia, feriado municipal instituído pela Lei nº 1.484/2009.No dia seguinte, 3 de abril (sexta-feira), será celebrada a Paixão de Cristo, feriado nacional previsto na legislação federal e também reconhecido por lei municipal. A combinação das duas datas cria a possibilidade de um feriado prolongado na cidade.Na sequência, o calendário prevê ponto facultativo em 20 de abril (segunda-feira). Já em 21 de abril (terça-feira), é celebrado o feriado nacional de Tiradentes, conforme a legislação federal.Em geral, durante feriados e pontos facultativos, o funcionamento de repartições públicas municipais pode sofrer alterações, mantendo apenas os serviços considerados essenciais. O atendimento no comércio e em serviços privados depende de decisão de cada estabelecimento.Feriado municipal – Dia da Emancipação Político-Administrativa de CotiaFeriado nacional – Paixão de CristoPonto facultativo (válido para o funcionalismo público)Feriado nacional – Tiradentes