São Roque zera homicídios em 2025 e se destaca entre cidades mais seguras de SP

Município com quase 80 mil habitantes integra o grupo de 289 cidades paulistas que não registraram assassinatos no ano, segundo a SSP

Foto: Divulgação

São Roque não registrou nenhum homicídio doloso ao longo de 2025, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). O município, que tem cerca de 80 mil habitantes, integra o grupo de 289 cidades paulistas que encerraram o ano sem ocorrências desse tipo, o equivalente a 45% dos municípios do estado.

No total, São Paulo contabilizou 2.438 homicídios em 2025, o menor número da série histórica, com queda de 3% em relação a 2024. Outros indicadores de criminalidade, como roubos, latrocínios, roubo de veículos e roubo de cargas, também atingiram os menores patamares desde o início do levantamento, em 2001.De acordo com a SSP, a redução dos índices está associada a ações de segurança pública, como investimento em inteligência policial, ampliação do efetivo e operações integradas com outros órgãos. Nos últimos três anos, o governo estadual abriu cerca de 17 mil vagas em concursos para as forças de segurança e investiu R$ 1,5 bilhão no setor.Entre as cidades paulistas com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, a maioria registrou menos de 20 homicídios em 2025. Além de São Roque, municípios como Caieiras, Leme, Bertioga, São Sebastião, Ibiúna e Cruzeiro apresentaram baixos índices de assassinatos no período.Ainda segundo a série histórica da SSP, oito municípios do estado (veja abaixo) nunca registraram homicídios nos últimos 25 anos de acompanhamento dos dados.São eles: Águas de São Pedro, Cruzália, Dolcinópolis, Fernão, Pracinha, Santa Salete, São João do Pau d’Alho e Turiúba.