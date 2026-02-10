MP investiga academias da rede C4 Gym após morte e casos graves de intoxicação em SP

Inquérito apura falta de AVCB e licenças de funcionamento; unidades da capital podem ser vistoriadas e até interditadas

Foto: Polícia Civil





O Ministério Público de São Paulo instaurou inquérito civil para apurar irregularidades em academias da rede C4 Gym após a morte de uma mulher e a intoxicação de outras pessoas na unidade do Parque São Lucas, na zona leste da capital. A investigação é conduzida pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital.





Caso sejam identificados riscos à segurança, medidas administrativas poderão ser adotadas, incluindo a interdição de unidades. Cópia do inquérito foi encaminhada à Promotoria de Justiça do Consumidor para análise de eventuais providências.



Segundo informações preliminares, a C4 Gym opera por meio de sistema de franquias, e há indícios de que algumas unidades funcionem sem o AVCB exigido por lei.



O caso



No último sábado (7), Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu após passar mal durante uma aula de natação na unidade da C4 Gym do Parque São Lucas. Ela sofreu uma parada cardíaca após utilizar a piscina da academia. O marido dela, Vinicius de Oliveira, de 31 anos, que também participou da atividade, apresentou mal-estar e foi internado em estado grave.



O casal procurou atendimento médico por conta própria no Hospital Santa Helena, em Santo André, no ABC Paulista. Juliana não resistiu. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na 6ª Delegacia de Polícia de Santo André.



Além deles, há registro de outra pessoa internada em estado grave, um menor de idade, que foi levado pelo pai ao Hospital Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, após apresentar dificuldade para respirar depois de nadar na piscina da mesma academia.



Em nota, a direção da C4 Gym afirmou que “lamenta profundamente o ocorrido” e informou que está colaborando integralmente com as autoridades competentes.

Entre os pontos apurados está a ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e de licenças de funcionamento em unidades da rede. O promotor Marcus Vinicius Monteiro dos Santos determinou a notificação da empresa responsável para que apresente a relação completa das academias em operação no município, com endereços, identificação dos franqueados, cópias dos contratos de franquia e esclarecimentos sobre possíveis irregularidades.Também foram expedidos ofícios à Secretaria Municipal de Governo, à Vigilância Sanitária e ao Corpo de Bombeiros para a realização de vistorias em todas as unidades da C4 Gym na capital, com a apresentação de relatórios, comprovação das licenças exigidas e informações sobre AVCBs emitidos.