São Roque recebe a maior exposição pública de microcarros do Brasil

Nova mostra reúne 23 veículos produzidos entre 1949 e 1991 e amplia acervo do complexo localizado a 60 km da capital paulista

Foto: Divulgação

O Parque Dream Car, em São Roque, inaugurou a exposição permanente “O Mundo dos Microcarros – pequenos no tamanho, gigantes na história”. A nova atração reúne 23 modelos fabricados entre 1949 e 1991, considerados microcarros por terem até 3 metros de comprimento e motores de até 700 cilindradas.

Segundo o parque, trata-se do maior acervo de microcarros em exposição pública no país. O espaço já contava com oito veículos desse segmento, e outros 15 foram incorporados recentemente à coleção.Parte dos modelos pertenceu ao Cini Microcars Collection, museu que funcionou entre 2022 e 2024 em Bento Gonçalves (RS). Após o encerramento das atividades, os veículos permaneceram armazenados até serem integrados ao acervo do Dream Car.Entre os destaques da exposição estão exemplares como o Crosley Hotshot Convertible 1949, o Biscuter Voisin 200 R 1957, o Bond Minicar 250G 1963, o Velorex 350/16 1966 e o Subaru 360 1971.Os microcarros tiveram papel relevante especialmente na Europa do pós-guerra, quando se tornaram alternativa acessível de transporte devido ao baixo custo e consumo reduzido de combustível.Complexo de entretenimentoLocalizado na Estrada do Vinho, no bairro Canguera, o parque reúne museu de veículos antigos, shopping com lojas e restaurantes, parque de diversões infantil, kartódromo e outras atrações temáticas. O espaço também conta com área dedicada a carros de cinema, tributos à Fórmula 1 e centro de convenções.Informações sobre ingressos e atrações estão disponíveis no site oficial do parquee em agências de turismo.