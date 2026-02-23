Projeto em Cotia oferece aulas gratuitas para quem deseja concluir os estudos

Cursinho preparatório começa em março e oferece apoio voluntário para quem deseja concluir o Ensino Fundamental ou Médio por meio do ENCCEJA

O Projeto Prepara ENCCEJA inicia, em março, mais um ciclo de atividades em Cotia. Em seu quarto ano consecutivo, a iniciativa oferece aulas gratuitas para jovens e adultos que pretendem obter certificação escolar por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).





O exame é aplicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e permite a certificação de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio para pessoas que não finalizaram os estudos na idade regular.O cursinho funciona com professores voluntários e tem como proposta oferecer suporte pedagógico e orientação aos participantes ao longo da preparação para a prova. A certificação obtida pelo ENCCEJA pode ampliar oportunidades de inserção no mercado de trabalho, além de possibilitar acesso a cursos técnicos e ao ensino superior.As aulas serão realizadas aos sábados, das 8h às 12h30, na Rua Pintassilgo, 142, Jardim Nova Coimbra, em Cotia. O início está previsto para 7 de março, com término em agosto, mês de aplicação do exame.A inscrição será feita presencialmente no próprio cursinho, no primeiro dia de aula (07/03). Os interessados também podem participar de um grupo no WhatsApppara acompanhar informações e orientações sobre o projeto.