Quais multas a PRF pode aplicar? Entenda o que é fiscalizado nas rodovias federais

Foto: Freepick





Quem dirige em rodovias federais costuma associar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a radares e fiscalização de velocidade. Mas a atuação vai muito além disso. Nas BRs, a PRF pode autuar motoristas por uma série de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo irregularidades na documentação, transporte de carga, condições do veículo e condutas consideradas de alto risco.

O tema ganhou ainda mais atenção com o aumento do fluxo de caminhões e veículos de passeio em períodos de férias e feriados prolongados, quando operações especiais intensificam abordagens e reforçam o monitoramento. Para o motorista, entender o que é fiscalizado ajuda a evitar multas e, principalmente, situações que podem terminar com o veículo retido ou a viagem interrompida.

A seguir, veja quais tipos de infrações costumam estar no foco da PRF e por que algumas delas podem gerar consequências mais graves do que o valor da multa. Confira:

Velocidade, ultrapassagens e condutas perigosas lideram autuações

Entre as infrações mais conhecidas nas rodovias federais estão as relacionadas à velocidade. Elas podem ser registradas por radares fixos, móveis e por fiscalização direta. Excesso de velocidade, além de multa, aumenta o risco de acidentes e costuma ser um dos principais alvos em operações rodoviárias.

Outro grupo de infrações muito fiscalizado envolve ultrapassagens em locais proibidos. Nas BRs, esse tipo de conduta é considerado especialmente perigoso por ocorrer em trechos com pista simples, curvas e pouca visibilidade. Ultrapassar em faixa contínua, por exemplo, está entre as atitudes que mais geram acidentes graves, e por isso recebe atenção constante.

Também entram na lista comportamentos como dirigir usando celular, não manter distância segura, avançar sinalização, trafegar pelo acostamento e conduzir de forma imprudente em áreas com fluxo intenso. Embora algumas dessas infrações pareçam “comuns” para parte dos motoristas, elas são tratadas como riscos diretos à segurança viária.

Documentação irregular pode interromper a viagem na hora

Além das infrações de condução, a PRF fiscaliza a documentação do motorista e do veículo. Isso inclui CNH, licenciamento e situação do automóvel nos sistemas oficiais.

Um ponto que costuma gerar surpresa é o licenciamento vencido. Muitos motoristas acreditam que o veículo “está pago” porque o IPVA foi quitado, mas o licenciamento pode estar bloqueado por multas pendentes ou taxas não pagas. Nesse caso, o veículo pode ser considerado irregular, e a abordagem pode terminar com retenção até a regularização, dependendo da situação.

A PRF também verifica se há restrições administrativas, problemas de identificação e outras pendências que impeçam a circulação regular. Em viagens longas, isso pode virar um prejuízo maior do que a própria multa, já que o motorista pode ficar parado longe de casa, com custos extras de hospedagem, guincho ou deslocamento.

Caminhões e transporte de carga têm regras específicas e fiscalização reforçada

Nas rodovias federais, caminhões e veículos de carga passam por um nível de fiscalização ainda mais detalhado. A PRF pode verificar itens como excesso de peso, condições de amarração da carga, transporte de produtos perigosos e estado geral do veículo.

A irregularidade na carga não é tratada apenas como questão administrativa. Um caminhão com carga mal acondicionada ou acima do permitido pode colocar outros motoristas em risco, além de aumentar o desgaste do veículo e das próprias rodovias.

Outro ponto fiscalizado é o estado de conservação do caminhão. Pneus em más condições, falhas em iluminação, problemas em sistemas de freio e ausência de itens obrigatórios podem gerar autuação. Em situações mais graves, o veículo pode ser impedido de seguir viagem até que o problema seja resolvido.

No caso do transporte de passageiros, como ônibus, vans e veículos de turismo, também há fiscalização de itens como condições do veículo, documentação e regularidade do serviço.

Itens de segurança e comportamento do motorista também entram no radar

A PRF também autua por infrações ligadas à segurança básica, que muitas vezes são negligenciadas. Entre elas estão não usar cinto de segurança, transportar crianças fora das regras, conduzir sem equipamentos obrigatórios e trafegar com o veículo em condições inadequadas.

Outro foco recorrente é a fiscalização de álcool e direção. As operações com bafômetro fazem parte da rotina em rodovias federais, especialmente em feriados e datas com maior fluxo. O objetivo é reduzir acidentes, já que o risco de colisões graves aumenta em alta velocidade e longas distâncias.

Além disso, há atenção para situações como fadiga e direção por longos períodos, principalmente no transporte profissional. Embora nem sempre gere multa direta, esse tipo de conduta é abordado em ações educativas e operações voltadas à segurança nas estradas.

Fiscalização completa As multas da PRF nas rodovias federais envolvem muito mais do que fiscalização de velocidade. Ultrapassagens proibidas, condutas perigosas, documentação irregular, transporte de carga e condições do veículo fazem parte do que é monitorado diariamente nas BRs.

Para o motorista, entender o que é fiscalizado ajuda a evitar multas e, principalmente, a não ter a viagem interrompida por pendências que poderiam ser resolvidas antes de pegar estrada. A recomendação é acompanhar periodicamente débitos e restrições em canais oficiais ou plataformas autorizadas, como a Zapay, que permitem reunir informações do veículo e verificar pendências com mais organização antes da viagem.