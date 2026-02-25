GCM de Cotia terá reforço de 79 novos agentes a partir de 2 de abril

Desfile no Centro marcou etapa final da formação dos novos guardas municipais

Foto: Prefeitura de Cotia





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia contará com o reforço de 79 novos agentes a partir de 2 de abril. Os integrantes fazem parte da primeira turma dos 150 aprovados no concurso público realizado em 2024 e estão na fase final de formação.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do município, a formação segue as diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e a Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais. O curso tem carga horária entre 480 e 600 horas.



Durante o treinamento, os futuros guardas recebem instruções teóricas e práticas em áreas como Direitos Humanos, Legislação, Primeiros Socorros, Atendimento Pré-Hospitalar Tático, técnicas de abordagem, direção defensiva, uso de equipamentos não letais, armamento, tiro e estágio supervisionado.



Na manhã desta terça-feira (24), os recrutas participaram de um desfile no centro da cidade como parte das atividades do curso. A turma é composta por 63 homens e 16 mulheres. Atualmente, a corporação possui 313 agentes em atividade.