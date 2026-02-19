Quadrilha armada invade sítio, faz família refém e rouba caminhões e tratores na região

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após ser abordado com um dos veículos na Raposo Tavares

Uma quadrilha armada invadiu um sítio na zona rural de Piedade, na madrugada desta quarta-feira (18), rendeu moradores e funcionários e roubou dois caminhões, dois tratores agrícolas e celulares. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante horas depois, suspeito de participação no crime.

De acordo com a polícia, o proprietário do sítio, de 25 anos, chegava ao local por volta das 4h quando foi surpreendido por criminosos armados. Ele, a esposa e funcionários foram amarrados e mantidos sob vigilância dentro da residência até cerca das 10h.Do local, foram levados dois caminhões e dois tratores, além de celulares das vítimas. Um dos caminhões foi localizado ainda pela manhã em Ibiúna, com placas adulteradas.Já por volta das 11h40, a Polícia Militar Rodoviária abordou outro caminhão na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 26, em Cotia. No interior do baú estavam os dois tratores roubados. Após verificação do chassi, foi confirmado que o veículo era produto de roubo.O motorista, de 30 anos, afirmou que teria sido contratado para transportar o caminhão até São Paulo, mas não informou quem o contratou. A vítima reconheceu características das roupas e do porte físico do suspeito como compatíveis com um dos autores do roubo.Ele foi autuado em flagrante por roubo qualificado, com restrição de liberdade das vítimas e adulteração de sinal identificador de veículo. O caso segue sob investigação.