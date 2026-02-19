PIX enfrenta instabilidade nesta quinta e usuários relatam falhas em transferências

Problemas foram registrados principalmente no aplicativo do Itaú Unibanco, e clientes encontram dificuldades para concluir transações via PIX

Foto: Reprodução

O sistema de pagamentos instantâneos PIX apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira (19), segundo relatos de usuários e monitoramento de plataformas online. Diversos clientes relataram dificuldades ao tentar fazer transferências e pagamentos via PIX, com mensagens de erro ou operações que não são concluídas.

Relatórios do site Downdetector, que acompanha queixas sobre serviços digitais, indicam um aumento de notificações de falhas já nas primeiras horas do dia. As reclamações concentram-se principalmente em transações e no uso do PIX por meio de aplicativos bancários.O banco Itaú Unibanco confirmou instabilidade pontual no PIX em seu aplicativo nesta quinta-feira. Em resposta a clientes nas redes sociais, a instituição afirmou que está ciente da falha e trabalha para normalizar as operações o mais rápido possível.Nas redes sociais, usuários compartilharam relatos de que as transferências via PIX não eram concluídas ou retornavam mensagens de erro no app, complicando pagamentos e transferências.Até o momento, não há posicionamento oficial do Banco Central sobre eventuais causas da instabilidade ou se o problema é mais abrangente.O PIX, criado e regulado pelo Banco Central do Brasil, é o principal meio de pagamento instantâneo do país, operando 24 horas por dia, todos os dias da semana.