Cemucam pode ganhar polo gastronômico permanente em projeto da Prefeitura de São Paulo

Parque de Cotia está entre cinco áreas que receberão estrutura fixa de alimentação; consulta pública segue aberta até 2 de março

O Parque Cemucam está entre os cinco parques que podem receber estruturas permanentes de alimentação dentro do projeto da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo (SVMA) e da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias (SEDP).

5 parques com estruturas permanentes, em edificações fixas de alvenaria;

Outros parques com estruturas não permanentes, como food trucks, quiosques e contêineres.

A proposta prevê a instalação de polos gastronômicos em 46 parques municipais da capital, divididos em dois modelos:Entre os parques com previsão de estrutura fixa estão Cemucam, Parque do Povo, Aclimação, Independência e Guarapiranga.No caso do Cemucam, o restaurante poderá funcionar no casarão já existente dentro do parque. O imóvel, que anteriormente servia como alojamento de campistas, possui salão interno e externo, cozinha de grande porte, sanitários e áreas de depósito.Segundo o memorial descritivo, o espaço precisará passar por reforma para adaptação ao uso gastronômico.A área destinada ao polo é de 1.014,9 m², com área de influência de 1.100,2 m², uma das maiores previstas no projeto.Com aproximadamente 905 mil visitantes por ano, o Cemucam é conhecido pelo perfil esportivo e familiar. O espaço é utilizado para caminhadas, ciclismo, incluindo trilha de mountain bike, e confraternizações nas churrasqueiras, especialmente aos fins de semana.A Prefeitura afirma que o projeto busca valorizar os parques, ampliar a infraestrutura e estimular a permanência dos visitantes, sem comprometer a preservação ambiental.A proposta está em consulta pública até o dia 2 de março, com audiência prevista para 25 de fevereiro, por videoconferência. Após essa etapa, o modelo poderá ser ajustado antes da publicação do edital definitivo.Ainda não foram divulgados valores de outorga ou estimativa de arrecadação específica para o Cemucam.