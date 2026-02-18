Carro é arrastado por trem em cruzamento ferroviário de Caucaia do Alto

Motorista sem habilitação foi socorrido ao hospital após colisão; caso é investigado

Imagem ilustrativa

Um motorista ficou ferido após o carro que conduzia ser atingido por um trem na manhã de sábado (14), em um cruzamento com a linha férrea na Estrada do Una, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia.

De acordo com a Guarda Municipal, o veículo tentou atravessar a linha férrea quando foi atingido lateralmente pela composição. O maquinista relatou que acionou os sistemas de alerta e sonoros ao perceber a aproximação do automóvel, mas não houve tempo suficiente para evitar a colisão. O carro foi arrastado por alguns metros.Guardas civis municipais foram acionados após a informação de que havia uma pessoa ferida nas proximidades da ferrovia. No local, constataram que o motorista já havia sido socorrido e encaminhado inicialmente à UPA de Caucaia do Alto, sendo posteriormente transferido ao Hospital Regional de Cotia para realização de exames.Segundo o registro policial, ele estava consciente e orientado no momento do atendimento.Ainda conforme a GCM, o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo foi removido do local para liberação da via férrea, utilizada para transporte de cargas.O maquinista foi qualificado e liberado para prosseguir viagem, após prestar informações iniciais. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.