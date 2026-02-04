Prefeitura de Cotia incentiva empresas a aderirem a programa estadual de estágio para jovens

Iniciativa do Governo do Estado conecta alunos do Ensino Médio Técnico ao mercado de trabalho e oferece bolsa custeada inicialmente pelo Estado

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está mobilizando empresas do município para aderirem ao Programa Bolsa Estágio do Ensino Médio (BEEM), uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo aproximar estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual do mercado de trabalho.



Inscrições, palestras e apoio



As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site oficial do programa:

👉 www.beem.sp.gov.br



Com o objetivo de ampliar o acesso à informação e incentivar a adesão das empresas, a Prefeitura de Cotia promoverá, no dia 24 de fevereiro de 2026, duas palestras explicativas sobre o Programa BEEM, com a participação de representantes do Governo do Estado, do CIEE e da Secretaria de Trabalho e Renda.



Os encontros contarão com plantão especial para esclarecimento de dúvidas, orientação sobre o processo de adesão e detalhamento dos benefícios para empresas e estudantes.



Horários:



Período da manhã: das 8h às 10h

Período da noite: das 18h às 20h



Local:

Auditório da Secretaria de Educação

Rua Jorge Caixe, 306A – 1º andar

Jardim Nomura – Cotia



Além disso, a Secretaria de Trabalho e Renda oferece apoio presencial e institucional para orientação sobre o programa.



Contato:

E-mail: setra@cotia.sp.gov.br



Postos de atendimento:



PAT Cotia – Rua Jorge Caixe, 306A – Jardim Nomura

Atendimento com Renata ou Edson



PAT Caucaia do Alto – Rua Manoel Carlos Ferraz de Almeida, 38

Atendimento com Wilson

O programa oferece estágio supervisionado a alunos previamente avaliados pelo Estado, por meio de provas periódicas, permitindo que os estudantes coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Para as empresas participantes, a iniciativa representa a oportunidade de contar com jovens qualificados, motivados e acompanhados por instituições parceiras.Bolsa custeada pelo EstadoOs estudantes selecionados para o BEEM recebem bolsa-auxílio no valor de R$ 703,38, para uma jornada de até quatro horas diárias. Nos primeiros seis meses, o valor da bolsa é custeado integralmente pelo Governo do Estado, ficando sob responsabilidade da empresa apenas o acompanhamento do estágio e o fornecimento de vale-transporte.Após esse período, o contrato poderá ser prorrogado por até 18 meses, sendo facultado à empresa optar pela permanência do estagiário, assumindo o pagamento da bolsa.Benefícios para estudantes e empresasO BEEM estabelece uma relação de benefício mútuo. Os estudantes ganham experiência profissional, orientação técnica e apoio financeiro compatível com o mercado. Já as empresas passam a contar com mão de obra jovem e supervisionada, com suporte do CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, responsável pelo acompanhamento pedagógico e administrativo.Quem pode participarPara aderir ao programa, as empresas interessadas devem atender a alguns critérios, como:possuir no mínimo seis colaboradores;estar regular junto à Receita Federal e à Seguridade Social;comprometer-se com a formação e o acompanhamento do estudante.