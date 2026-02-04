Enel apresenta plano de ações para Cotia durante reunião na prefeitura

Encontro ocorreu no gabinete do prefeito e teve como foco o fornecimento de energia elétrica e ações previstas para a cidade

Foto: Divulgação





O prefeito de Cotia, Welington Formiga, se reuniu na manhã desta quarta-feira (4) com o presidente da Enel, Guilherme Lencastri, para discutir demandas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica no município. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito, em meio às recorrentes interrupções no serviço registradas na cidade.

Durante a reunião, a concessionária apresentou compromissos e ações previstas para aprimorar o sistema de distribuição de energia em Cotia. Entre os pontos abordados, esteve o plano de modernização da rede elétrica, com foco na atualização da infraestrutura e na redução de falhas no fornecimento.A Enel também se comprometeu a realizar a substituição de postes de madeira, priorizando aqueles que apresentem necessidade técnica. A medida foi tratada como fundamental diante dos riscos à segurança da população e dos transtornos causados pelas frequentes quedas de energia.Outro tema discutido foi a poda preventiva de árvores como parte das ações de manutenção da rede elétrica. Segundo a concessionária, está prevista a realização de aproximadamente 60 mil podas ao longo de 2026 no município. No ano passado, foram realizadas cerca de 40 mil podas, e somente no mês de janeiro deste ano, mais de 6 mil já teriam sido executadas.A secretária de Meio Ambiente, Raquel Lascane, que também participou da reunião, destacou a importância de que as podas sejam realizadas de forma técnica e responsável, evitando danos às árvores, riscos à segurança e impactos ambientais. O prefeito solicitou transparência e acompanhamento permanente das ações, com acesso aos dados por parte da secretaria.Sobre os investimentos, a Enel informou a previsão de cerca de R$ 20 milhões destinados à rede interna de Cotia, valor que deverá ser somado a outros aportes regionais com impacto direto no município.Durante o encontro, o prefeito cobrou prazos, respostas e soluções concretas., afirmou Formiga.Ao final da reunião, o prefeito declarou que seguirá acompanhando de perto o cumprimento dos compromissos assumidos pela concessionária.Também participaram do encontro membros da diretoria da Enel. Pelo governo municipal estiveram presentes os secretários Michel Alves (Trabalho e Renda), Wagner Neves (Meio Ambiente) e Edson Gomes (Governo), além de Edgar de Souza e Tancredo Rodrigues, da assessoria do prefeito.