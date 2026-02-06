Prefeitura de Cotia anuncia início das aulas em duas creches após cobranças por informações

Anúncio oficial esclarece datas após famílias relatarem falta de informações sobre o retorno das atividades

Foto: Vagner Santos





A Prefeitura de Cotia anunciou que as aulas no Centro Educacional Maria Martinha dos Santos, no Jardim São Vicente, e no Centro Educacional Antônio Mansur, no Jardim Mirizola, terão início no dia 23 de fevereiro de 2026. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Educação nesta sexta-feira (6).

O anúncio ocorre após pais e responsáveis cobrarem um posicionamento oficial sobre o funcionamento das unidades, especialmente no Centro Educacional Maria Martinha dos Santos, onde famílias relataram falta de informações claras e divergência de datas sobre o retorno das atividadesSegundo os responsáveis, haviam circulado informações diferentes sobre o início das aulas, o que dificultou a organização da rotina de trabalho das famílias. A situação gerou preocupação por se tratar de uma creche de período integral, considerada referência no atendimento infantil.