Carreta tomba e causa mais de 10 km de congestionamento em Itapevi

Motorista perdeu o controle ao acessar a rotatória no km 32 da Castello Branco; apesar do impacto, ninguém ficou ferido

Foto: Artesp

Uma carreta tombou no início da tarde desta segunda-feira (23) na rotatória localizada no km 32 do dispositivo da Rodovia Castello Branco (SP-280), identificada operacionalmente como SPD 032/280, em Itapevi.

Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, o motorista perdeu o controle da direção ao adentrar na rotatória. O veículo se desequilibrou no ponto de curva e acabou tombando na faixa 2 da pista.Apesar do impacto, o condutor não sofreu ferimentos.O acidente provocou lentidão no sentido oeste da rodovia, que é de pista dupla, com registro de aproximadamente 11 quilômetros de congestionamento, entre o km 21 e o km 32.Equipes responsáveis pelo atendimento foram acionadas para sinalização e remoção da carreta.