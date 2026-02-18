Mudanças em linhas intermunicipais ampliam ligação de São Roque com cidades da região

Mudanças autorizadas pela Artesp envolvem duas linhas semiurbanas com início em até 15 dias e uma operação rodoviária já liberada em caráter definitivo
|Foto: Reprodução
A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) autorizou alterações operacionais em três linhas intermunicipais, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (18). As mudanças envolvem duas linhas semiurbanas operadas pela Viação Danúbio Azul Ltda. e uma linha rodoviária da VB Transportes e Turismo.
Linhas semiurbanas com atendimento a São Roque
No caso da Danúbio Azul, a Artesp concedeu autorização em caráter experimental, pelo período de 90 dias, para a operação da linha semiurbana entre:
- Pirapora do Bom Jesus
- São Roque
A operação seguirá o itinerário B, conforme tabela de horários e distâncias definida pela agência reguladora. Com a mudança, fica excluído o itinerário D, que previa viagens parciais entre:
- Araçariguama
- São Roque
A empresa deverá iniciar a operação em até 15 dias, contados a partir da publicação do ato.
Também em caráter experimental por 90 dias, foi autorizada a operação da linha semiurbana entre:
- Itapevi
- São Roque
O serviço seguirá o itinerário A, via São João Novo, conforme tabela aprovada pela Artesp. Assim como na outra autorização, a permissionária terá prazo máximo de 15 dias para iniciar a operação.
Segundo a agência, o período de testes permitirá o acompanhamento da demanda e do desempenho das linhas. Ao final dos 90 dias, a Artesp poderá avaliar a continuidade, promover ajustes ou efetivar as operações, com base nos dados operacionais e no atendimento aos usuários.
Linha rodoviária entre São Pedro e Rio Claro
Já para a VB Transportes e Turismo, a autorização concedida é em caráter efetivo para a operação da linha rodoviária entre:
- São Pedro
- Rio Claro
O serviço deverá seguir o itinerário A, conforme tabela de horários e distâncias aprovada pela agência. Diferentemente das linhas semiurbanas, neste caso não há período experimental, e a empresa já está autorizada a iniciar a operação a partir da publicação.
As autorizações integram processos de alteração operacional analisados pela Artesp e envolvem ajustes em itinerários e início de novos serviços intermunicipais no Estado.
Com informações do site Via Trolebus