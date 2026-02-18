Mudanças em linhas intermunicipais ampliam ligação de São Roque com cidades da região

Mudanças autorizadas pela Artesp envolvem duas linhas semiurbanas com início em até 15 dias e uma operação rodoviária já liberada em caráter definitivo

Foto: Reprodução





A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) autorizou alterações operacionais em três linhas intermunicipais, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (18). As mudanças envolvem duas linhas semiurbanas operadas pela Viação Danúbio Azul Ltda. e uma linha rodoviária da VB Transportes e Turismo.



Linhas semiurbanas com atendimento a São Roque



No caso da Danúbio Azul, a Artesp concedeu autorização em caráter experimental, pelo período de 90 dias, para a operação da linha semiurbana entre:

Pirapora do Bom Jesus

São Roque

A operação seguirá o itinerário B, conforme tabela de horários e distâncias definida pela agência reguladora. Com a mudança, fica excluído o itinerário D, que previa viagens parciais entre:



Araçariguama

São Roque

A empresa deverá iniciar a operação em até 15 dias, contados a partir da publicação do ato.



Também em caráter experimental por 90 dias, foi autorizada a operação da linha semiurbana entre: No caso da Danúbio Azul, a Artesp concedeu autorização em caráter experimental, pelo período de 90 dias, para a operação da linha semiurbana entre:A operação seguirá o itinerário B, conforme tabela de horários e distâncias definida pela agência reguladora. Com a mudança, fica excluído o itinerário D, que previa viagens parciais entre:A empresa deverá iniciar a operação em até 15 dias, contados a partir da publicação do ato.Também em caráter experimental por 90 dias, foi autorizada a operação da linha semiurbana entre:

Itapevi

São Roque

O serviço seguirá o itinerário A, via São João Novo, conforme tabela aprovada pela Artesp. Assim como na outra autorização, a permissionária terá prazo máximo de 15 dias para iniciar a operação.



Segundo a agência, o período de testes permitirá o acompanhamento da demanda e do desempenho das linhas. Ao final dos 90 dias, a Artesp poderá avaliar a continuidade, promover ajustes ou efetivar as operações, com base nos dados operacionais e no atendimento aos usuários. O serviço seguirá o itinerário A, via São João Novo, conforme tabela aprovada pela Artesp. Assim como na outra autorização, a permissionária terá prazo máximo de 15 dias para iniciar a operação.Segundo a agência, o período de testes permitirá o acompanhamento da demanda e do desempenho das linhas. Ao final dos 90 dias, a Artesp poderá avaliar a continuidade, promover ajustes ou efetivar as operações, com base nos dados operacionais e no atendimento aos usuários.



Linha rodoviária entre São Pedro e Rio Claro



Já para a VB Transportes e Turismo, a autorização concedida é em caráter efetivo para a operação da linha rodoviária entre:

São Pedro

Rio Claro

O serviço deverá seguir o itinerário A, conforme tabela de horários e distâncias aprovada pela agência. Diferentemente das linhas semiurbanas, neste caso não há período experimental, e a empresa já está autorizada a iniciar a operação a partir da publicação.



As autorizações integram processos de alteração operacional analisados pela Artesp e envolvem ajustes em itinerários e início de novos serviços intermunicipais no Estado. Já para a VB Transportes e Turismo, a autorização concedida é em caráter efetivo para a operação da linha rodoviária entre:O serviço deverá seguir o itinerário A, conforme tabela de horários e distâncias aprovada pela agência. Diferentemente das linhas semiurbanas, neste caso não há período experimental, e a empresa já está autorizada a iniciar a operação a partir da publicação.As autorizações integram processos de alteração operacional analisados pela Artesp e envolvem ajustes em itinerários e início de novos serviços intermunicipais no Estado.

Com informações do site Via Trolebus