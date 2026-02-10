Polícia Civil faz operação em Carapicuíba contra quadrilha suspeita de roubos e sequestros

Segundo as investigações, grupo criminoso atuava principalmente em Carapicuíba, Barueri e municípios da região

Foto: Polícia Civil





A Polícia Civil de Carapicuíba deflagrou, nesta terça-feira (10), uma operação para prender seis suspeitos de envolvimento em roubos e sequestros na Região Metropolitana de São Paulo. Além das prisões, também são cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra os investigados.

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, o grupo criminoso atuava principalmente em Carapicuíba, Barueri e municípios da região. A ação faz parte da segunda fase das investigações conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Carapicuíba.Na primeira etapa da apuração, dois suspeitos já haviam sido presos. Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos abordavam vítimas durante roubos e, em seguida, mantinham as pessoas sequestradas para exigir grandes quantias em dinheiro, agindo com extrema violência.