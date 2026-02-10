Ozempic, Saxenda e Mounjaro: Anvisa investiga seis mortes e mais de 200 casos de pancreatite

Casos suspeitos estão em apuração e envolvem medicamentos usados para diabetes e obesidade; Anvisa reforça prescrição médica e alerta para risco de uso indevido

Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) investiga seis mortes suspeitas por pancreatite associadas ao uso de canetas emagrecedoras no Brasil. Além dos óbitos, o órgão contabiliza mais de 200 notificações de problemas no pâncreas relacionados a medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1.

Os casos sob apuração envolvem produtos como Ozempic, Saxenda e Mounjaro, mas a Anvisa ressalta que as notificações citam nomes comerciais e podem incluir canetas falsificadas ou manipuladas, prática proibida no país. A análise final ainda não foi concluída e pode levar anos.Segundo dados do sistema VigiMed, há dois registros suspeitos de morte associados ao Ozempic, três ao Saxenda e um ao Mounjaro. Todos os pacientes desenvolveram pancreatite, tiveram complicações e morreram.O tema ganhou destaque internacional após um alerta da agência reguladora do Reino Unido, que também investiga casos de pancreatite grave em usuários de medicamentos semelhantes. No país europeu, há 19 mortes em apuração.A Anvisa reforça que não há, até o momento, recomendação para suspender o uso das canetas, mas destaca que o tratamento deve ocorrer apenas com prescrição e acompanhamento médico. O risco de pancreatite já consta nas bulas e pode estar associado a doenças pré-existentes, como diabetes e obesidade.Desde junho de 2025, a agência passou a exigir retenção da receita médica na venda desses medicamentos, como forma de conter o uso indiscriminado. Novas medidas regulatórias não estão descartadas.