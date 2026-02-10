Castello Branco deve receber 1,6 milhão de veículos no Carnaval; veja melhores horários para viajar

Concessionária mapeia horários de pico e orienta motoristas sobre os melhores momentos para viajar entre os dias 13 e 18 de fevereiro

Foto: Ecovas Raposo Castello





A Ecovias Raposo Castello divulgou um levantamento sobre o comportamento dos motoristas e os períodos de maior e menor fluxo de veículos na rodovia Castello Branco durante o feriado prolongado de Carnaval, entre os dias 13 e 18 de fevereiro.





A expectativa da concessionária é de que cerca de 1,66 milhão de veículos circulem pela via ao longo do período.



De acordo com a análise, o tráfego deve ser intenso durante toda a sexta-feira (13), principalmente entre 9h e 13h. A partir das 20h, a concessionária prevê uma redução significativa no volume de veículos.





Já o retorno à capital paulista, na quarta-feira (18), deve concentrar trânsito carregado ao longo de todo o dia, com picos entre 6h e 8h e 15h e 18h.



Para os motoristas que desejam evitar congestionamentos no retorno do feriado, a orientação é trafegar pela rodovia após as 21h, quando o fluxo tende a ser mais tranquilo.



“A recomendação é encontrar os melhores horários para viajar, redobrar a atenção, respeitar a sinalização e os limites de velocidade para um deslocamento tranquilo”, afirma Vinicius Antonioli, gerente de Operações da Ecovias Raposo Castello.



Durante o período do Carnaval, a concessionária manterá equipes reforçadas, com monitoramento em tempo real do tráfego e atuação preventiva para rápida sinalização de ocorrências. As obras na rodovia estarão suspensas nos dias 13, 14 e 18 de fevereiro, sendo realizadas apenas em situações emergenciais.



Restrição para caminhões