PM apreende mil porções de drogas com apoio de cão farejador em Vargem Grande Paulista

Mulher confessou guardar entorpecentes em casa após indicação do K-9 Ayra; caso foi registrado como tráfico de drogas

Foto: PMSP





Durante uma operação de combate ao tráfico, a Polícia Militar realizou cerco na Praça Linear, ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes em Vargem Grande Paulista.





Ao perceberem a aproximação das viaturas, suspeitos fugiram pelos fundos de residências próximas e não foram localizados.



Com apoio do cão farejador K-9 Ayra, os policiais fizeram buscas na região. O animal indicou possível presença de drogas em uma das casas.



Ao ser questionada, a moradora confessou que armazenava entorpecentes no imóvel e autorizou a entrada da equipe. Durante as buscas, foram apreendidas 300 porções de maconha, 200 de crack e 500 pinos de cocaína, todos já fracionados e prontos para venda.



O local foi preservado para perícia. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Vargem Grande Paulista, onde a mulher foi indiciada por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.