Após manifestação, Welington Formiga se pronuncia sobre loteamentos clandestinos em Cotia

Neto Rossi

Pronunciamento ocorreu após manifestação de moradores de área com ordem de reintegração de posse

Após a manifestação de moradores do Parque das Nascentes em frente à Prefeitura de Cotia nesta quarta-feira (11), o prefeito Welington Formiga se pronunciou nas redes sociais sobre loteamentos clandestinos e invasões na cidade.

Sem citar diretamente o protesto, o chefe do Executivo reforçou o alerta para que a população não adquira terrenos em áreas irregulares ou invadidas. “Não comprem terrenos clandestinos ou em áreas invadidas”, publicou.



Formiga também informou a criação do Grupo de Repressão aos loteamentos clandestinos e invasões e afirmou que a atual gestão só autoriza novas construções mediante garantia de infraestrutura por parte das construtoras. “Agora em Cotia só deixamos construir se as construtoras garantirem infraestrutura”, escreveu.

O prefeito ainda argumentou que diversos bairros do município enfrentam problemas como falta de asfalto e ruas de terra por conta de empreendimentos aprovados anteriormente, sem a devida estrutura. “O que tem na cidade são construções aprovadas antes”, declarou.

A manifestação realizada nesta quarta reuniu dezenas de moradores que vivem em área ocupada irregularmente na região do Parque das Nascentes. O local é alvo de decisão judicial que determina a reintegração de posse e autoriza a demolição das construções.
