Após manifestação, Welington Formiga se pronuncia sobre loteamentos clandestinos em Cotia

Formiga também informou ae afirmou que a atual gestão só autoriza novas construções mediante garantia de infraestrutura por parte das construtoras.escreveu.O prefeito ainda argumentou que diversos bairros do município enfrentam problemas como falta de asfalto e ruas de terra por conta de empreendimentos aprovados anteriormente, sem a devida estrutura., declarou.A manifestação realizada nesta quarta reuniu dezenas de moradores que vivem em área ocupada irregularmente na região do Parque das Nascentes. O local é alvo de decisão judicial que determina a reintegração de posse e autoriza a demolição das construções.