Operação mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de eletrônicos

Grupo empresarial é suspeito de movimentar R$ 1,1 bilhão em sete meses; 20 mandados de busca e 3 prisões são cumpridos em SP e SC

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), uma operação para desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens envolvendo um grupo empresarial que atua na distribuição de produtos eletrônicos para todo o país.

Ao todo, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A força-tarefa mobiliza cerca de 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) e dois promotores de Justiça.A investigação aponta que o grupo utilizava um complexo sistema financeiro para ocultar receitas. Embora as vendas fossem feitas por uma plataforma principal, os pagamentos eram direcionados a empresas de fachada, enquanto as notas fiscais eram emitidas por terceiros, dificultando o rastreamento dos valores.Segundo apurado, ao menos R$ 1,1 bilhão teriam sido movimentados em apenas sete meses, gerando grande discrepância entre o fluxo financeiro real e o patrimônio oficialmente declarado.A Justiça determinou o bloqueio de valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão. Entre os bens já identificados estão cerca de R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de “laranjas” e aplicações financeiras.De acordo com as autoridades, o grupo utilizava pessoas com antecedentes ligados a facções criminosas como sócios de fachada, estratégia usada para blindagem patrimonial.Os investigados podem responder por lavagem de capitais e crimes fiscais. As apurações continuam.