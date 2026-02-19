Homem é indiciado por abandonar filhote de chow-chow com paralisia em São Roque

Em depoimento, ele afirmou que encontrou a cadela dois dias antes e alegou não ter condições de pagar pelo tratamento
Um homem de 38 anos foi indiciado pela Polícia Civil por maus-tratos após abandonar um filhote de chow-chow com paralisia nas patas traseiras em São Roque. O caso foi divulgado pelo portal g1.
O animal foi deixado em uma caixa de madeira em frente a um comércio no bairro Jardim Suíça Paulista, na manhã de 16 de fevereiro. A proprietária de um hotel para cães ouviu o choro do filhote e o encontrou sujo, debilitado e sem conseguir se locomover. A Guarda Civil Municipal foi acionada e uma avaliação veterinária confirmou os maus-tratos.
Câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo para no local e o motorista deixa a caixa na calçada. A partir da placa, a polícia identificou o suspeito, que confessou o abandono.
Em depoimento, ele afirmou que encontrou a cadela dois dias antes e alegou não ter condições de pagar pelo tratamento. Disse ainda que deixou o animal no local por acreditar que poderia receber ajuda. Mesmo assim, foi indiciado com base nas provas e na confissão.
O filhote segue recebendo cuidados no hotel para cães.