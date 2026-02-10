‘Novo cangaço’: Embu das Artes é alvo de operação contra grupo que planejava ataques a bancos

Investigação revelou que quadrilha contava com fuzis, veículos blindados e artefatos explosivos; Ministério Público apoia a ação

Foto: SSP





Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (10), uma operação de grande porte contra uma organização criminosa armada especializada em roubos a instituições financeiras no modelo conhecido como “novo cangaço”.





A ação teve desdobramentos diretos em cidades da Região Oeste da Grande São Paulo, como Embu das Artes e Taboão da Serra, além de outros municípios do estado.



A operação é conduzida pela Delegacia de Polícia de Cravinhos, no interior paulista, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. Ao todo, a Justiça expediu 20 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão, cumpridos em São Paulo, Embu das Artes, Taboão da Serra, Jacareí, Ribeirão Preto e Cravinhos.



De acordo com as investigações, os criminosos atuavam de forma estruturada e planejavam ataques a bancos com uso extremo de violência, armamento pesado e tecnologia avançada. Parte do grupo estaria concentrada na Região Oeste da Grande SP, o que levou as forças de segurança a intensificarem as ações preventivas na área.



Segundo a Polícia Civil, a organização se preparava para agir em breve. Entre os materiais que seriam utilizados estão fuzis de alto poder destrutivo, inclusive de calibre .50, veículos blindados, artefatos explosivos, drones e outros equipamentos táticos. O chamado “novo cangaço” é caracterizado por ações violentas, cercos urbanos e confronto direto com forças policiais, geralmente em cidades do interior.



Batizada de Operação Volante, a ofensiva mobilizou equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). A ação também contou com apoio da Polícia Militar, por meio do Comando de Operações Especiais (COE), do 11º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e do 51º Batalhão de Polícia Militar do Interior.