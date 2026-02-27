Osasco comemora 64 anos com cachorro-quente gigante e distribuição de 9 mil lanches

Dogões, salsichas e muita diversão: cidade comemora 64 anos com lanche monumental e distribuição de mais de 9 mil cachorros-quentes neste sábado (28)

Foto: Divulgação / Prefeitura de Osasco

Em comemoração aos 64 anos de emancipação político-administrativa, Osasco prepara uma celebração saborosa e gigantesca: o tradicional Cachorro-Quente Gigante.

5 pães de 10 metros e 2 de 7 metros

15 mil salsichas

200 kg de purê

10 kg de batata palha

40 litros de ketchup

40 litros de mostarda

10 kg de queijo ralado



Evento: Cachorro-Quente de 64 metros – Aniversário de Osasco

Data: 28/02

Horário: 12h

Local: Calçadão da Rua Antônio Agú – Centro

Entrada: gratuita

A edição de 2026 acontece neste sábado (28), a partir das 12h, no Calçadão da Rua Antônio Agú, onde será montado um lanche de impressionantes 64 metros, superando a marca do ano passado.Além do lanche monumental, serão distribuídos 8.000 lanches individuais, compostos de dogão e refrigerante, totalizando mais de 9 mil cachorros-quentes para o público.A edição deste ano promete recordes:A montagem será conduzida por uma equipe técnica de 40 profissionais, entre padeiros, nutricionistas, supervisores e técnicos em panificação, com apoio logístico e de segurança. Também participarão 40 dogueiros da cidade, enquanto a Vigilância Sanitária acompanha todo o processo e a Guarda Civil Municipal garante a ordem durante o evento.Reconhecido como patrimônio cultural e imaterial pela Lei nº 5.279/2023, o Cachorro-Quente Gigante reforça a identidade de Osasco como capital do cachorro-quente. Há opções para todos os gostos: duas ou três salsichas, no prato, na marmita, de metro e com todos os acompanhamentos.A cidade busca superar os recordes de 2023, 2024 e 2025, quando conquistou os títulos de Maior Cachorro-Quente Contínuo do Brasil e Maior Distribuição de Cachorro-Quente.