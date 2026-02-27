Câmeras de moradores e comerciantes passam a integrar sistema de segurança em Cotia

Prefeitura abre integração de equipamentos particulares ao sistema municipal e amplia segurança colaborativa na cidade

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, informou que moradores, condomínios e estabelecimentos comerciais já podem solicitar a integração de câmeras particulares ao sistema de monitoramento urbano Smart Cotia.

O Smart Cotia é o sistema municipal de segurança baseado em tecnologia, composto por totens de segurança e câmeras instaladas em diferentes pontos da cidade, com monitoramento em tempo real.De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o sistema está integrado ao Muralha Paulista, plataforma do Governo do Estado de São Paulo que permite o compartilhamento de dados e informações estratégicas entre os órgãos de segurança pública.Com a medida, condomínios residenciais, empresas e comércios poderão solicitar a interligação de seus equipamentos ao sistema municipal, ampliando a cobertura de monitoramento e fortalecendo as ações preventivas na cidade.As orientações e requisitos técnicos para adesão constam no chamamento público já publicado no site oficial da Prefeitura, onde também estão especificados os tipos de câmeras permitidos para integração.A iniciativa amplia o conceito de segurança colaborativa, permitindo que imagens captadas por câmeras particulares possam contribuir para o monitoramento urbano, apoio a investigações e resposta das forças de segurança quando necessário.