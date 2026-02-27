Carreta perde o controle, carga se desprende e atinge ônibus e caminhão na Castello Branco

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (26) no km 48 da rodovia, em Araçariguama

Foto: Artesp 

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e um ônibus provocou um congestionamento de 29 quilômetros e deixou duas pessoas feridas em estado moderado, na tarde desta quinta-feira (26), no km 48 da Rodovia Castello Branco, em Araçariguama.

Segundo informações coletadas no local, os veículos trafegavam no sentido oeste quando o tráfego diminuiu bruscamente. O motorista da carreta Scania não percebeu a lentidão a tempo e, ao tentar desviar para evitar a colisão, perdeu o controle do veículo, que acabou tombando na pista.

O impacto provocou o desprendimento de três bobinas que eram transportadas pela carreta. As bobinas atingiram um caminhão e um ônibusque seguiam logo atrás, ampliando os efeitos do acidente.

Atendimento e remoção

Ao todo, 16 pessoas saíram ilesas, enquanto duas foram socorridas com ferimentos moderados.

O ônibus atingido foi removido por um guincho particular até um posto da região, e os passageiros seguiram viagem em outro coletivo da empresa.

A carreta Scania foi retirada do local e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), enquanto o caminhão conseguiu seguir até a base da corporação.

A carga que se desprendeu permaneceu espalhada pelo canteiro lateral da rodovia, aguardando a retirada pela empresa responsável.

Reflexos no trânsito

O acidente provocou reflexos significativos no tráfego da tarde de quinta-feira, com o congestionamento chegando a 29 quilômetros em direção ao interior do Estado.

