Carreta perde o controle, carga se desprende e atinge ônibus e caminhão na Castello Branco

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (26) no km 48 da rodovia, em Araçariguama

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e um ônibus provocou um congestionamento de 29 quilômetros e deixou duas pessoas feridas em estado moderado, na tarde desta quinta-feira (26), no km 48 da Rodovia Castello Branco, em Araçariguama.

Segundo informações coletadas no local, os veículos trafegavam no sentido oeste quando o tráfego diminuiu bruscamente. O motorista da carreta Scania não percebeu a lentidão a tempo e, ao tentar desviar para evitar a colisão, perdeu o controle do veículo, que acabou tombando na pista.O impacto provocou o desprendimento de três bobinas que eram transportadas pela carreta. As bobinas atingiram um caminhão e um ônibusque seguiam logo atrás, ampliando os efeitos do acidente.Ao todo, 16 pessoas saíram ilesas, enquanto duas foram socorridas com ferimentos moderados.O ônibus atingido foi removido por um guincho particular até um posto da região, e os passageiros seguiram viagem em outro coletivo da empresa.A carreta Scania foi retirada do local e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), enquanto o caminhão conseguiu seguir até a base da corporação.A carga que se desprendeu permaneceu espalhada pelo canteiro lateral da rodovia, aguardando a retirada pela empresa responsável.O acidente provocou reflexos significativos no tráfego da tarde de quinta-feira, com o congestionamento chegando a 29 quilômetros em direção ao interior do Estado.