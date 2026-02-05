Operação policial conjunta em Cotia e na Bahia termina com três mortos e cinco presos

Ação mirou grupo ligado a homicídios e tráfico de drogas

A Operação Acauã, conduzida de forma integrada pelas polícias civis da Bahia e de São Paulo, resultou em três mortes, cinco prisões e apreensões durante ações realizadas nesta quinta-feira (5) nos municípios de Condeúba (BA) e Cotia.





Texto com informações do Primeiro Jornal

Na Bahia, a operação teve como foco o combate a um grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico de drogas. Em Condeúba, dois suspeitos morreram durante confrontos com as equipes policiais. Eles foram identificados como Wilha Vieira de Brito, de 32 anos, e Jonei das Neves Silva, de 41 anos, segundo a Polícia Civil. Ainda no município, três pessoas foram presas.A mesma ação se estendeu a Cotia,Um suspeito identificado como Tcharly Santos Silva morreu após troca de tiros com os policiais. Além disso, dois integrantes do grupo criminoso foram presos.Durante as diligências em Cotia, os policiais apreenderam três armas de fogo, aparelhos celulares e anotações, materiais que podem auxiliar no aprofundamento das investigações. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.Os presos em Cotia e na Bahia foram levados às unidades policiais, passaram pelos procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.Participaram da Operação Acauã equipes da Delegacia Territorial de Condeúba, da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), sediada em Vitória da Conquista, do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Sudoeste), além do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo.Segundo as forças de segurança, a operação tem como objetivo desarticular organizações criminosas e reforçar o combate ao homicídio e ao tráfico de drogas por meio da atuação integrada entre os estados.