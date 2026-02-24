Mega-Sena: aposta de Cotia bate na trave e fatura mais de R$ 36 mil na quina

Aposta de Cotia acerta cinco dezenas da Mega-Sena, leva R$ 36 mil e fica a um número do prêmio milionário de R$ 105 milhões

Foto ilustrativa





O concurso 2975 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (21), premiou uma aposta de Cotia com R$ 36.398,76 após acertar cinco dezenas. O prêmio principal, estimado em R$ 105 milhões, acumulou e pode pagar R$ 116 milhões no próximo sorteio, marcado para esta terça-feira (24).



Detalhes da aposta de Cotia



Unidade Lotérica: Loterias em Canais Eletrônicos (SILCE)

Quantidade de números apostados: 6

Tipo de aposta: Simples

Teimosinha: Sim

Canal de vendas: Físico

Cotas: 1

Além de Cotia, uma aposta de Osasco também acertou a quina e levou o mesmo valor.



Números sorteados



07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46



Resumo da premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 106 apostas ganhadoras – R$ 36.398,76

4 acertos: 7.501 apostas ganhadoras – R$ 847,85

Arrecadação total: R$ 96.822.456

Seis apostas premiadas na quina são de Minas Gerais (quatro de Belo Horizonte, uma de Itapagipe e uma de Uberaba).



Próximo prêmio pode chegar a R$ 116 milhões



Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 116 milhões para o concurso 2976, que será sorteado nesta terça-feira (24).



Para quem aposta com o bilhete simples, no valor de R$ 6, a chance de acertar as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. Já quem marca 20 números, aposta que custa cerca de R$ 232 mil, aumenta consideravelmente as chances, passando para uma em 1.292.



Os ganhadores têm prazo de 90 dias para retirar o prêmio.

