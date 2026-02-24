Cotia tem apenas 12% da frota de ônibus com ar-condicionado, aponta levantamento

Pesquisa mostra que a cidade está entre as que menos oferecem o equipamento na Região Metropolitana; passageiros enfrentam calor intenso nos coletivos
|Foto: Vagner Santos
Um levantamento divulgado pelo Bom Dia SP, da TV Globo, revela que apenas 12% da frota municipal de ônibus de Cotia conta com ar-condicionado. O número coloca a cidade entre as piores da Região Metropolitana de São Paulo quando o assunto é conforto térmico no transporte público.
O estudo considerou respostas oficiais das 39 prefeituras da região e escancarou a realidade enfrentada por milhares de passageiros que, além de ônibus lotados nos horários de pico, precisam lidar com o calor excessivo nos dias mais quentes.
Cotia entre os menores índices
Enquanto cidades como:
Itapevi – 100%
Itapecerica da Serra – 100%
Vargem Grande Paulista – 100%
já têm toda a frota equipada, Cotia aparece bem abaixo da média.
Outros municípios também registram índices baixos, como:
Guarulhos – 6%
Rio Grande da Serra – 20%
Já 13 cidades da região não possuem nenhum ônibus com ar-condicionado.
A Capital Paulista, que possui a maior frota da região, registra 95% dos veículos com o equipamento.