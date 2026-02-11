Tragédia: mãe e bebê morrem após carro capotar e serem atropeladas em São Roque

Vítimas foram arremessadas do veículo após o capotamento e atingidas por outro carro; pai sofreu ferimentos leves

Um capotamento seguido de atropelamento deixou duas pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (11), no km 61 da Rodovia Castello Branco (SP-280), em São Roque. As vítimas são mãe e uma bebê recém-nascida.

Segundo a Artesp, o carro seguia pela pista oeste quando o motorista, pai da criança, perdeu o controle da direção por causas ainda desconhecidas e o veículo capotou.Durante o acidente, a mulher foi arremessada para fora do automóvel junto com a filha e acabou sendo atingida por outro veículo. O motorista envolvido no atropelamento não foi identificado e deixou o local sem prestar socorro. Mãe e filha morreram ainda no local. O pai sofreu ferimentos leves.O acostamento e uma faixa da pista oeste precisaram ser interditados. O acostamento ficou bloqueado por cerca de duas horas e meia, enquanto a faixa permaneceu fechada por aproximadamente duas horas. Apesar das interdições, não houve registro de congestionamento.