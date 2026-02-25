Abastecendo “biqueiras”: mulher e adolescente são detidos com quase 3 mil porções de drogas em Cotia

Além das quase 3 mil porções de drogas, a polícia apreendeu 11 cartuchos de munição de uso restrito, sendo sete calibre .40 e quatro 9mm
|Imagem: Divulgação / PMSP
Uma mulher foi presa e um adolescente de 16 anos apreendido na noite de terça-feira (24), no Rio Cotia, após a Polícia Militar interceptar um veículo suspeito de abastecer pontos de tráfico na cidade.
Dentro do carro, os policiais encontraram uma mochila com 566 porções de maconha (756 g), 674 de crack (191 g) e 1.900 de cocaína (788 g), totalizando quase 3 mil porções de entorpecentes.
Também foram apreendidos 11 cartuchos de munição de uso restrito, sendo sete de calibre .40 e quatro de 9mm, além de dinheiro e celulares.
Segundo a PM, os dois ocupantes negaram ser donos da mochila.
A mulher foi autuada por tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso restrito e corrupção de menor.
O adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos crimes.
O caso foi registrado no Distrito Policial de Cotia.
