Instituto Butantan anuncia R$ 1,4 bilhão em investimentos e marca início da vacinação contra a dengue

Recursos serão aplicados em novas fábricas, modernização de unidades existentes e ampliação da capacidade produtiva para atendimento ao SUS

O Instituto Butantan anunciou nesta segunda-feira (9) um pacote de investimentos de R$ 1,4 bilhão destinado à ampliação e modernização de sua estrutura de produção de vacinas e soros, com foco no atendimento à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).



Início da vacinação contra a dengue



O anúncio dos investimentos ocorreu durante cerimônia que também marcou o início da vacinação contra a dengue em São Paulo com a Butantan-DV, vacina de dose única desenvolvida pelo instituto para proteção contra os quatro sorotipos do vírus.



As primeiras aplicações foram destinadas a profissionais da atenção primária à saúde. Para o início da campanha, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) encaminhou 99 mil doses ao estado. A estimativa é imunizar cerca de 216 mil profissionais da rede básica de saúde ao longo da ação.

Do total previsto, cerca de R$ 1 bilhão será financiado com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, enquanto aproximadamente R$ 400 milhões correspondem à contrapartida estadual, por meio da Fundação Butantan, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. As obras serão realizadas na área fabril já existente do instituto.Entre as principais intervenções anunciadas está a construção de uma fábrica para produção do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina tetravalente contra o Papilomavírus Humano (HPV), com capacidade estimada de 20 milhões de doses por ano. O projeto permitirá que o IFA passe a ser produzido integralmente no próprio instituto.O pacote inclui ainda a reforma da unidade de produção e desenvolvimento de vacinas com tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), que terá capacidade produtiva de até 15 milhões de doses anuais. Inicialmente, a plataforma será utilizada para o desenvolvimento de vacinas contra Covid-19 e raiva.Também está prevista a construção de uma nova fábrica para produção do IFA da vacina DTPa, destinada à prevenção de difteria, tétano e coqueluche. A unidade deverá permitir a produção anual de 6 milhões de doses da vacina dTpa e 1 milhão de doses da vacina DT.Outro eixo do investimento é a reforma da unidade de produção de soros, com a criação de uma nova área de envase e liofilização. A modernização deve dobrar a capacidade produtiva, passando de 600 mil para 1,2 milhão de frascos por ano, além de ampliar a capacidade de envase para 5,2 milhões de frascos líquidos e 7,1 milhões de doses liofilizadas, entre soros e vacinas.