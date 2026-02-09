Chuvas elevam risco de deslizamentos e colocam 30 cidades em atenção em SP

Alto volume de chuvas nas últimas 72 horas aumenta risco de ocorrências, principalmente em áreas de encosta

Foto: Governo de SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém, nesta segunda-feira (9), 30 municípios em estado de atenção para deslizamentos de terra em razão do alto volume de chuvas registrado nas últimas 72 horas. A condição eleva o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões já afetadas por precipitações recentes.



Municípios em estado de atenção nesta segunda-feira (9)



São Paulo, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mairiporã, Santana de Parnaíba, Registro, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Caraguatatuba, Jacareí, Lagoinha, Lorena, Redenção da Serra, São José dos Campos, São Sebastião, Ubatuba, Santo Antônio do Pinhal, São Luiz do Paraitinga, Iperó, Laranjal Paulista, Mairinque, Salto, Bragança Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Cordeirópolis, Indaiatuba e Jundiaí.



Gabinete de Crise



O Gabinete de Crise segue mobilizado de forma presencial ao longo desta segunda-feira (9), com a participação de órgãos do governo estadual e concessionárias de energia e abastecimento de água. A atuação integrada busca agilizar o atendimento às ocorrências, fortalecer a articulação entre os órgãos e reduzir o tempo de resposta à população.



A elevação do nível de atenção segue os protocolos do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, que é operacionalizado entre os meses de dezembro e março, período historicamente marcado por maiores índices de chuva no estado.O plano prevê quatro níveis operacionais (observação, atenção, alerta e alerta máximo) definidos a partir da análise do acumulado de chuva em 72 horas, da previsão meteorológica, de vistorias técnicas e do registro de ocorrências. Ao atingir o nível de atenção, os municípios passam a adotar medidas preventivas, como a intensificação de vistorias em áreas de risco, o monitoramento das condições do solo e ações de orientação à população.A Defesa Civil alerta que a situação indica possibilidade de deslizamentos, exigindo vigilância constante das autoridades municipais e dos moradores. Entre os principais sinais de risco estão rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas. Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.