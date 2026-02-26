Ingressos de cinema a R$ 11 agitam sessões de segunda a quarta em shopping de Cotia

Promoção segue até 18 de março e contempla sessões matinê em salas 2D e 3D, com valores especiais também para formatos diferenciados

Foto ilustrativa





A rede Cinemark iniciou uma campanha promocional com ingressos a partir de R$ 11 para sessões matinê realizadas de segunda a quarta-feira. A ação é válida até 18 de março e busca incentivar o público a frequentar o cinema em dias de menor movimento.

Na região de Cotia, o público pode aproveitar a oferta no cinema instalado no Shopping Granja Vianna, um dos complexos participantes da campanha na Grande São Paulo.O valor promocional é aplicado a sessões selecionadas em salas 2D e 3D. Já salas com experiências diferenciadas, como prime, vip, bistrô e poltronas D-BOX, contam com ingressos a R$ 21 nas exibições incluídas na ação.A promoção coincide com a temporada de premiações do cinema, ampliando as opções para quem deseja assistir a filmes que estão em destaque no cenário internacional. Entre os títulos em cartaz estão produções como “O Agente Secreto”, “Hamnet – A Vida Antes de Hamlet” e “Marty Supreme”, além de mostras especiais como o Ghibli Fest 2026, dedicado a clássicos do estúdio japonês.A programação pode variar conforme a unidade e a semana, por isso a recomendação é consultar previamente os horários e formatos disponíveis no complexo do Shopping Granja Vianna.A campanha é válida em diversas unidades da capital e região metropolitana, com atualização contínua da grade de exibições nos canais oficiais da rede.