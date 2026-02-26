Desaparecimento de jovem em Cotia completa três meses sem respostas

Visto pela última vez em novembro do ano passado, Gabriel saiu para trabalhar e não fez mais contato com familiares

Gabriel da Costa Dias, 27 anos. Foto: Arquivo pessoal

O desaparecimento de Gabriel da Costa Dias, de 27 anos, completou três meses na segunda-feira (23). O jovem sumiu depois de sair de casa dizendo que iria trabalhar, no bairro Paisagem Casa Grande, em Cotia.

Segundo o boletim de ocorrência, Gabriel foi visto pela última vez na tarde do dia 23 de novembro de 2025, na Rua das Cruzadas. De acordo com a mãe, ele passou em casa, tomou banho e saiu normalmente.No entanto, ele não chegou ao trabalho e não fez mais contato com familiares ou amigos desde então.O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e encaminhado ao distrito policial responsável pela área. Até o momento, não há informações oficiais sobre o paradeiro do jovem.Gabriel é descrito como pardo e usa barba cheia.A família segue em busca de qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o caso. Quem tiver notícias pode entrar em contato com a polícia pelo telefone 190 ou procurar a delegacia mais próxima.